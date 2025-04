Oosterzele geeft negatief advies voor enorme windmolen op grens met Wetteren

Het schepencollege van Oosterzele geeft een negatief advies voor de aanvraag voor een nieuwe windturbine op de grens tussen Oosterzele en Wetteren. Ontwikkelaar STORM wil die plaatsen, maar de buurt is tegen. Dat zag u vorige week nog in ons nieuws. Op de locatie zou er een mastodont komen van 230 meter hoog. Het bestuur in Oosterzele gaat dus niet akkoord. In Wetteren is er voorlopig nog geen beslissing. De actievoerders werden intussen wel al ontvangen op het gemeentehuis van Wetteren. Het is voorlopig nog afwachten wat het bestuur daar zal beslissen, maar als het van de collega's uit Oosterzele afhangt, komt de windmolen er dus niet.