Oosterweelwerken zullen nog negen jaar duren, vertraging door PFAS

De werken aan de Oosterweelverbinding lopen drie jaar vertraging op. Ze zullen pas klaar zijn in 2033, in plaats van in 2030. Dat laat bouwheer Lantis weten. De werken lagen al verschillende keren stil, onder meer door de aanwezigheid van PFAS in de grond. De Scheldetunnel en de Oosterweelknoop moeten wel al tegen 2030 in gebruik genomen worden. Maar tegen dan zullen nog niet alle verbindingwegen klaar zijn. De werken duren dus nog negen jaar.