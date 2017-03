Oosterweelverbinding met twee nieuwe tracés naar Waasland

Draag altijd uw veiligheidsgordel achter het stuur. Dat is de boodschap van een vrachtwagenchauffeur aan ons allemaal. Het is dankzij de gordel dat de man dit nog kan vertellen, want eind vorige maand is hij aan de dood ontsnapt na een crash in de Beverentunnel. De crash heeft hij kunnen filmen met een dashboard-camera. Op de beelden is te zien hoe zijn vrachtwagen een doodsmak maakt. Deze hallucinante beelden moeten zijn collega's nu wakker schudden. Want volgens de man draagt de helft van de vrachtwagen-bestuurders geen gordel.