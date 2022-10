Oosterweelbouwheer vraagt te stoppen met procederen: 'Dát bedreigt net de volksgezondheid'

Een zebrapad dat zelf licht afgeeft in het donker, het is mogelijk binnenkort wel te zien op de Belgische wegen. Want een verfbedrijf uit Hamme heeft, samen met een Nederlands partner, een verf ontwikkeld die licht geeft in het donker. Dankzij een bepaald pigment in die verf, wordt het licht van overdag opgeslagen en 's nachts afgegeven. In Nederland zijn ze alvast fan van het product, zeker na een succesvol proefproject in Breda. En met de huidige energiecrisis, hoopt het Hamse bedrijf nu ook snel voet aan grond te krijgen op de Belgische markt.