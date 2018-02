Oostakker: Meisje van 16 sterft bij verkeersongeval

In Aalst is carnaval ondertussen dus al een paar dagen achter de rug. Maar over de zondagsstoet zal misschien nog wel even nagepraat worden. Meer bepaald over deze wagen van carnavalsgroep De Droeve Apostelen, waarop burgemeester Christoph D'Haese een ritje maakt. Een toeschouwer nam aanstoot aan de zwarte SS-vlag die boven de tank wappert en contacteerde UNESCO. De man vindt het niet kunnen dat een evenement dat is uitgeroepen tot werelderfgoed nazisymbolen opvoert. De klacht is doorgespeeld aan de hoofdzetel van UNESCO in Parijs, maar een officiële reactie is er nog niet. In 2013 tikte UNESCO de organisatie al op de vingers nadat leden van een losse groep zich hadden verkleed in Gestapo-officieren.