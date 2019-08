Het wordt de komende dagen uitzonderlijk heet. Woensdag lopen de temperaturen in onze regio op tot 38 graden, en donderdag wordt het naar verwachting nog heter. De KMI heeft vanaf woensdag code rood ingesteld. Het is de eerste keer dat deze code van kracht is voor hitte, in ons land. De voornaamste raad is om zoveel mogelijk binnen te blijven. Buiten is het niet alleen te warm, het is ook ongezond. Er is namelijk kans op te hoge ozonconcentraties in de lucht. Dat is slecht nieuws voor wie problemen heeft met de luchtwegen, maar ook gezonde mensen lopen risico's. Drink voldoende, en hou jezelf en je woning koel, zijn nog enkele van de andere raadgevingen.