In Sint-Gillis-Waas is een jonge bromfietser zwaargewond geraakt nadat hij tegen een boom reed. Het ongeval gebeurde rond zeven uur gisteravond op de Groenendijk. Dat is een landweg op een verhoogde dijk met langs weerkanten een rij bomen. Wellicht moet het slachtoffer, een man van 25 jaar, de controle over het stuur zijn verloren. En is hij zo tegen de boom aangereden. Een voetganger zag het ongeval gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. De crossbrommer zelf liep niet veel schade op, maar het slachtoffer was er wel erg aan toe. De jongeman werd ter plaatse gereanimeerd en hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.