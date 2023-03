Oost-Vlaanderen ontwaakt onder laagje sneeuw, KMI vraagt om verplaatsingen uit te stellen

Het was voorspeld, maar toch was het vanmorgen nog even schrikken, toen bleek dat de sneeuw bij momenten toch wel met dikke vlokken naar beneden dwarrelde. Dat zorgde ervoor dat de landschappen, zoals hier in Waasmunster, nog wel onder een vrij dik sneeuwtapijt kwamen te liggen. Gemiddeld lag er zo'n drie tot vier centimeter in onze regio. Dat zorgde alleszins voor feeërieke beelden, en het nodigde mensen ook uit om er meteen een gezonde ochtendwandeling in te maken. Na de middag smolt de meeste sneeuw wel alweer weg. De komende nacht kan er lokaal opnieuw wat smeltende sneeuw vallen, maar een sneeuwdek zoals dat van vanmorgen wordt er niet meer verwacht.