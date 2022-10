Oost-Vlaanderen moet nog 4.400 openbare laadpalen bijzetten tegen 2025

Binnen twee jaar zouden er in Oost-Vlaanderen zo'n 7.000 laadpunten voor elektrische wagens moeten zijn. Maar daar zitten we momenteel nog ver vanaf. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor uit Zottegem heeft opgevraagd bij het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Het probleem stelt zich niet alleen in onze provincie. Ook in de rest van Vlaanderen moeten er nog heel wat laadpunten bijkomen. De Vlaamse regering streeft naar 35.000 laadpunten tegen 2025. Op dit moment staan er al zo'n 14.000. In onze provincie zouden er de komende twee jaar nog 4.400 laadpunten moeten bijkomen om het streefdoel van 7.000 te halen. Ook Oost-Vlaanderen moet dus nog een tandje bijsteken, zegt De Loor, want de nood aan laadpunten, die neemt ook alleen maar toe.