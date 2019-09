Het zit er bovenarms op tussen Filip Kegels, schepen in Beveren, en Storm, een windparkontwikkelaar. Die organiseert zonder medeweten van de gemeente een infovergadering over twee nieuwe windmolens. Ongehoord, volgens Kegels. Storm wil een tweede lijn windmolens plaatsen tussen de E34 en de Broekstraat in Beveren. Maar daar staan nu al heel wat windmolens. De gemeente is dan ook tegen de plannen. Toch organiseert Storm een vergadering om buurtbewoners te informeren. En dat vindt schepen Kegels absoluut not done. Het is niet de eerste keer dat Beveren en Storm in de clinch gaan.