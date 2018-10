Kijk hier naar onze verkiezingsshow Oost-Vlaanderen Kiest, the day after de gemeenteraadsverkiezingen. We stellen u alle gesloten coalities voor. N-VA-burgemeesters Christoph D'Haese en Lieven Dehandschutter geven een stand van zaken over de coalitievorming in hun stad. CD&V-burgemeester Marc Van de Vijver stelt zijn coalitie voor in Beveren. En we hebben onder andere Guy D'haeseleer te gast van Forza Ninove. Hij haalde een monsterscore van 40% in Ninove, maar zal hij als extreemrechtste partij aan besturen toekomen? Frank Van Laeken voelt hem aan de tand, en politicoloog Tony Valck geeft duiding.