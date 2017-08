Nieuws Oost-Vlaanderen doet het goed op vlak van toerisme

embed

Het lijkt erop dat de toeristische sector in ons land er na de aanslagen in Brussel weer helemaal bovenop is. Dat blijkt althans uit de cijfers van Toerisme Vlaanderen. Uit die cijfers blijkt ook dat Oost-Vlaanderen in de eerste vier maanden van dit jaar grotere winsten boekte dan de andere Vlaamse provincies. Het binnenlands toerisme had sowieso niet veel last van de aanslagen. Het waren vooral de buitenlandse toeristen die weg bleven. Voornamelijk omdat die liever niet via Zaventem het land binnenkwamen.