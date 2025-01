Lagere school in Temse neemt maatregelen tegen besmetting met hepatitis A

De provincie Oost-Vlaanderen blijft zich verzetten tegen de erkenning van moskeeën in onze provincie. De aanvragen van maar liefst tien gebedshuizen, krijgen één voor één een negatief advies van het provinciebestuur.

Het gaat onder meer over deze moskee in het centrum van Aalst, maar ook de gebedshuizen in Waasmunster, Lokeren, Zele en Temse krijgen een negatief advies. Net als drie moskeeën in Gent. De beslissing over de erkenning als geloofsgemeenschap, ligt uiteindelijk bij de Vlaamse regering, en bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits. De provincie kan enkel adviseren. Volgens het Oost-Vlaamse bestuur voldoen de 10 moskeeën niet aan bepaalde voorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de financiële leefbaarheid en de maatschappelijke relevantie.