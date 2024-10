Oost-Vlaamse zwemdomeinen moeten boerkini's toelaten, adviseert Vlaams Mensenrechteninstituut

De Oost-Vlaamse recreatiedomeinen moeten ook vrouwen in boerkini's toelaten, dat heeft de geschillenkamer van het Vlaams Mensenrechteninstituut geoordeeld. In maart diende een vrouw klacht in omdat vrouwen op het domein Puyenbroeck in Wachtebeke geen lange zwemkledij mogen dragen. Het Oost-Vlaamse zwemreglement is nog maar sinds vorig jaar aangepast. Mouwen mogen niet onder de ellebogen komen, en broekspijpen niet onder de knieën. Maar dat is ondemocratisch, oordeelt nu het mensenrechteninstituut. Het adviseert om boerkini's wel toe te laten. Maar het lijkt er niet op dat de provincie dat advies zal volgen.