Ondertussen blijven de coronacurves in ons land stijgen, al is die stijging steeds minder sterk. Ook in onze ziekenhuizen worden er steeds meer coronapatiënten verzorgd. Dat zijn er nu 174 in totaal. Dat zijn er 6 meer dan gisteren. De stijging is het grootst in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar zien ze 7 COVID-patiënten bijkomen. In Dendermonde en in Zottegem komt er telkens 1 patiënt bij. In Sint-Niklaas verlaagt de druk dan weer met 3 ingenomen bedden. De situatie op de verschillende afdelingen intensieve zorg blijft ongewijzigd.