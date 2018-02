Gezondheid Oost-Vlaamse ziekenhuizen besparen 2 miljoen euro door groepsaankopen

Slecht nieuws dus voor het OLV. Beter nieuws is dat het ziekenhuis, samen met alle andere Oost-Vlaamse ziekenhuizen, zo'n 2 miljoen euro heeft bespaard. Dat is gelukt door samen in groep dingen aan te kopen zoals medicijnen en kantoor-materiaal. Door in groep aan te kopen kunnen de ziekenhuizen een scherpere prijs onderhandelen wanneer ze rond de tafel zitten met de farmabedrijven. De coördinatie van de groeps-aankoop is in handen van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen.