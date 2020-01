Oost-Vlaamse werkloosheid in december op laagste punt sinds 2000

In het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia in Sint-Niklaas pakken ze uit met een bijzondere primeur. De zorgverstrekkers hebben een solarwagen in dienst genomen, één van de eerste in zijn soort in ons land. Een solarwagen is een elektrisch voertuig dat wordt gevoed met zonnepanelen op het dak. Daardoor moet de auto nog amper aan het stopcontact. En dat is niet alleen goed voor de elektriciteitsrekening, maar ook voor het milieu, en daar doen ze het uiteindelijk voor.