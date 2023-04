Oost-Vlaamse ropeskippingclubs plaatsen zich voor WK in Amerika

Dendermonde heeft er een groene plek bij in deelgemeente Sint-Gillis. Het Camille Marchantplein was tot voor kort een verouderd, betonnen plein. Maar daar is verandering in gekomen. De heraanleg is voor de stad een pilootproject om Dendermonde en haar deelgemeenten klimaatrobuuster en groener te maken. Het Marchantplein is een plek waar sport en natuur nu samenkomen. Er zijn onder meer fruitbomen aangeplant, er is een avonturenparcours en een gloednieuwe ondergrond voor het sportplein.