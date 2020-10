Verschillende dierenrechtenorganisaties hebben vanochtend vroeg actie gevoerd aan slachthuis Moerbeko in Zele. Ze doen dat nadat Animal Rights beelden kon maken in het slachthuis. Die kon u vorige week in ons nieuws zien. Op de beelden is te zien hoe schapen hardhandig naar de slachtbank worden geleid. De organisaties eisen de sluiting van het slachthuis, en hebben ook al een klacht ingediend wegens dierenmishandeling. De actie verliep rustig, zonder incidenten.