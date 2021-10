Oost-Vlaamse ondernemers trekken grote ogen in Dubai: "Wat hier is gerealiseerd op 15 jaar? Ongelooflijk!"

Bpost heeft vandaag actie gevoerd in Sint-Niklaas. Het postbedrijf is dringend op zoek naar extra personeel. In de regio Sint-Niklaas alleen al is het op zoek naar 40 extra krachten. Daarom deelden medewerkers vanochtend aan heel wat mensen een ontbijt uit, met daarbij ook info over de openstaande vacatures. Het postbedrijf zet er naar eigen zeggen ook sterk op in om mensen op te leiden binnen het bedrijf.