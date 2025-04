Oost-Vlaamse ondernemers bezoeken Kyoto, de culturele hoofdstad van Japan: "Japanners zijn vooruitstrevend, maar tegelijk verlegen en strikt in tijd en regels"

Op de vijfde dag van hun missie heeft de oost-Vlaamse UNIZO-delegatie Kyoto bezocht. Na een stukje geschiedenis in Hiroshima en een culinaire trip in Osaka staat nu vooral cultuur centraal. Kyoto is de stad van de duizenden tempels, historische wijken en de mysterieuze geisha’s. Onze reporter ter plaatse Mikaël Soinne ontdekte de culturele hoofdstad van Japan, samen met de Oost-Vlaamse ondernemers.