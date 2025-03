Oost-Vlaamse ondernemer opent tweede vestiging van Amerikaanse hamburgerzaak in Sint-Niklaas

Wie de Heidebaan in Sint-Niklaas passeert zal het al gezien hebben aan de neonverlichting. Er is een nieuw Amerikaans hamburgerrestaurant. Op het dak prijkt een vrijheidsbeeld en voor de deur staat een klassieke Amerikaanse politieauto. Alles, van de kaart tot het interieur, schreeuwt Amerika uit de jaren '50. Route 46 is al de tweede hamburgerzaak van eigenaar Joshua Vanluchene. En ook in Sint-Niklaas mikt hij op veel volk.