Oost-Vlaamse landbouwers realiseren mee de Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn

Bijna negen op de tien of zowat 90 procent van alle landbouwers in Vlaanderen past één of meerdere maatregelen toe om zijn of haar bedrijf klimaatvriendelijker te maken. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Landbouw en Visserij. Op die manier helpen de landbouwers mee om de Green Deal te behalen. Dat is het doel van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De landbouwers krijgen daarvoor subsidies. Maar velen doen het vooral uit eigen overtuiging. En een van hen is boer Herman uit Sint-Lievens-Houtem.