Oost-Vlaamse kopstukken Vlaams Belang bellen potentiële kiezers op: "Elke stem telt om grootste te worden in Vlaanderen"

Naar Dendermonde dan. Daar is de socialistische vakbond ACOD niet te spreken over de heropening van de oude gevangenis in Dendermonde. Het is volgens hen nog te vroeg om gevangenen daar te huisvesten. Het gebouw is nog te onveilig en onhygiënisch volgens de vakbond. Zo hangt er nog steeds een beerputgeur in de gangen. Bovendien zouden er nog problemen zijn met enkele keuringsbewijzen van de elektriciteitskabines in het gebouw. En er zijn ook nog steeds cipiers tekort. Het ACOD is niet te spreken over de werkomstandigheden en vraagt sociaal overleg aan met de directie. Een stakingsaanzegging komt er voorlopig niet. Volgens het gevangeniswezen is er geen reden tot ongerustheid. De eerste vijf gevangenen hebben vandaag trouwens hun intrek genomen in de oude gevangenis.