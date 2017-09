En dan heb ik nog een kort sportbericht. Wielrenner Lawrence Naesen maakt zo goed als zeker de overstap naar Lotto-Soudal. Op enkele details na is de deal rond. De jongere broer van Belgisch kampioen Oliver Naesen is bezig aan zijn eerste profjaar bij WB Veranclassic-Aqua Protect. Hij doet het daar verre van onaardig en is nu dus op weg om al meteen een stap hogerop te zetten. In mei pakte hij zijn eerste overwinning als prof in Puivelde koers. Normaal zal de overstap eind deze week officieel bekend gemaakt worden.