Oost-Vlaamse gedeputeerden ingezworen: "Samenwerking voelt goed aan"

In Gent is vanochtend de nieuwe provincieraad geïnstalleerd. De provincieraadsleden en de gedeputeerden hebben in het Provinciehuis de eed afgelegd. Het nieuwe provinciebestuur bestaat uit de partijen N-VA, cd&v en Vooruit. Die partijen leveren ook de vier gedeputeerden. Gedeputeerden zijn zoals ministers, maar dan op het provinciale niveau. Kurt Moens en David Coppens zijn dat voor N-VA. Joke Schauvliege vertegenwoordigt de christendemocraten en Dagmar Beernaert zal voor Vooruit optreden als gedeputeerde. Enkel Kurt Moens zetelde ook in de vorige deputatie