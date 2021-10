Oost-Vlaamse delegatie Unizo ziet Belgisch bedrijf experimenteren met 3D-printen van gebouwen in Dubai

De delegatie van Oost-Vlaamse ondernemers in Dubai heeft een bezoek gebracht aan één van de grootste bouwondernemers die actief zijn in het Emiraat. En dat is een Belgisch bedrijf, namelijk BESIX. De aannemer en vastgoedbeheerder draait een omzet van drie miljard euro en is pionier in het 3D-printen van betonelementen. Tegen 2030 moet een kwart van de gebouwen in Dubai uit een 3D-printer komen. Een knotsgekke ambitie.