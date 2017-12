Oost-Vlaamse cultuur- en welzijnsprijzen uitgereikt

Het is vrijdag en dus sluiten we ons nieuws graag af in feeststemming én met een drankje. In Zottegem maken ze zich momenteel op voor het Egmontjaar. Een iet of wat luguber feestjaar. Volgend jaar is het 450 jaar geleden dat graaf Egmont onthoofd werd. In Zottegem, de Egmontstad, willen ze dat een jaar lang herdenken. Zo komt er onder andere een musical, een puzzel en ook een blond biertje.