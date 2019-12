Oost-Vlaamse culturele verenigingen moeten samen meer dan 1 miljoen euro inleveren

Wie nog op zoek is naar een origineel cadeau voor de feestdagen, die kan misschien eens in Dendermonde gaan winkelen. Want daar ligt sinds vandaag Ros Beiaardwijn in de rekken. Zeker voor rasechte Dendermondenaars een echte must have. De wijn is al het zoveelste Ros Beiaardproduct op rij. Eerder zijn er ook al Ros Beiaard koeken en Ros Beiaardbier gelanceerd. Het bewijs dat iedereen uitkijkt naar de ommegang, zegt burgemeester Piet Buyse.