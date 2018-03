Nieuws Oost-Vlaamse afvalintercommunales willen alle plastic verpakkingen in PMD-zak

U heeft het zich ongetwijfeld ook al meermaals afgevraagd of een bepaalde plastic verpakking nu wel of niet in de blauwe PMD-zak mag. Als het van de acht Oost-Vlaamse afval-intercommunales afhangt, is die hersenbreker snel verleden tijd. Zij pleiten er resoluut voor dat alle soorten plastic verpakkingen in de PMD-zak mogen. In Aalter is daar in 2016 al mee geëperimenteerd, met een Paarse zak, en dat werd zeer goed onthaald. Daar mochten dus ook ook harde plastic verpakkingen, verpakkings-folies, bakjes en potjes in dezelfde zak gestopt worden. En dat vinden de meeste bewoners heel gemakkelijk.