Oost-Vlaams verblijfstoerisme is goed voor 93 miljoen euro omzet

Met het toerisme zit het alvast goed in onze provincie. Zo is het recreatief verblijfstoerisme in Oost-Vlaanderen goed voor bijna 93 miljoen euro omzet. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Toerisme Oost-Vlaanderen. Ieder jaar verwelkomt onze provincie zo'n half miljoen gasten, en die blijven zo'n 1 miljoen keer overnachten. Bijna 9 op 10 is ook uiterst tevreden over hun verblijf. Wie naar onze provincie afzakt doet dat vooral om te gaan wandelen. Maar ook een terrasje doen, iets lekker gaan eten, of fietsen zijn veel voorkomende activiteiten. Onze natuur en het landschap doet de mensen kiezen voor Oost-Vlaanderen. Daarom gaat Toerisme Oost-Vlaanderen het netwerk van wandel- en fietsknooppunten nog verder uitbreiden.