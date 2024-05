De sport dan. In het voetbal komt de 29-jarige Sebastiaan Brebels Sporting Lokeren-Temse versterken, volgend seizoen in 1B. Brebels is een controlerende middenvelder en komt over van Lierse. Lokeren-Temse haalt zo een een brok ervaring binnen, want de middenvelder heeft 115 matchen op de teller, in de Challenger Pro League. Brebels tekent een contract tot juni 2026.