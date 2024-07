Oost-Vlaams gouverneur Carina van Cauter pakt uitbreiding van drugsterreur hard aan

Oost-Vlaams gouverneur Carina van Cauter vraagt aan alle lokale politiezones om extra alert te zijn. Ze doet die oproep na de aanslag gisteren in Sint -Niklaas. Drugscriminelen verhuizen vaak van de grootsteden naar de rand, omdat ze denken daar minder op te vallen en te ontsnappen aan controles. Er is een provinciaal plan van aanpak, zegt Van Cauter, en binnenkort is er opnieuw overleg om te bekijken of er aanpassingen nodig zijn.