Oorspong niet te achterhalen, gemeente Kruibeke verkoopt achtergelaten vrachtwagen

In Kruibeke kan, wie wil, binnenkort mee bieden op een vrachtwagen. Een vrachtwagen met een geschiedenis, alleen is er over die geschiedenis heel weinig of zelfs niks geweten, enkel dat hij uit Frankrijk komt. Het voertuig werd zowat een jaar geleden in de gemeente aan de kant van de weg achtergelaten. En omdat ook het parket van Oost-Vlaanderen er geen weg mee kan, mag de gemeente het voertuig nu openbaar verkopen.