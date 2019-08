En we sluiten af met wat cultuur, want Kleine Emma komt naar Beveren. Emma is een West-Vlaamse reuzin, en ze zal voor het eerst haar provincie verlaten, speciaal voor het straattheaterfestival in Beveren. De stadsreus van Kortrijk is de hoofdact van deze veertiende editie. Ook twee Franse compagnies zullen voor het eerst in ons land te zien zijn. Tijdens het laatste weekend van de Beverse Feesten, zullen zo'n 50 acts uit de hele wereld te bewonderen zijn in het centrum van de gemeente.