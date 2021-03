Ook Zottegem heeft zijn regenboogzebrapad

In Dendermonde verliep de ochtendspits heel moeilijk door een gekantelde kraan op de Mechelsesteenweg. De kraan was van de vrachtwagen gevallen omdat de kraanarm achter de spoorwegbrug bleef haken. De kraan kwam dwars over de drukke verkeersader te liggen. Het werktuig raakte volledig vernield en ook de laadbak van de vrachtwagen is beschadigd. Op de Mechelsesteenweg was het verkeer in alle richtingen versperd. De brandweer moest ter plaatse komen om de stabiliteit van de brug te controleren. Ook het treinverkeer tussen Dendermonde en Zele was tijdelijk onderbroken. Pas in de loop van de voormiddag was de rijbaan opnieuw vrij voor alle verkeer.