Ook zorginstellingen kunnen vanaf maandag coronapas vragen

Aan woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen is zopas een herdenkingsmonument ingehuldigd. Het monument is een eerbetoon aan de bewoners en het zorgpersoneel. Het woonzorgcentrum werd vooral in de eerste coronagolf heel zwaar getroffen door het virus. Er stierven toen 14 mensen en het rusthuis ging in lockdown. Het monument 'The Spirit Of Life' is gemaakt door kunstenares Hilde Van De Walle. Zij maakte een rechtopstaande figuur die naar de hemel kijkt. Het beeld moet een positieve boodschap uitstralen.