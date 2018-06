Ook Zele heeft nu een fietsstraat

Het aantal verkeersdoden in het eerste trimester van dit jaar is in onze provincie ongeveer gelijk gebleven. En dat terwijl er nationaal een daling was van bijna twintig procent. Dat blijkt uit cijfers van het Vias Institute. Tussen januari en april dit jaar vielen er in Oost-Vlaanderen 10 doden. Vorig jaar waren dat er nog 9. In alle andere provincies is er wel een flinke daling te merken, met de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant voorop. Het aantal letselongevallen in onze provincie is dan weer wel stevig gedaald. Van 1460 naar 1356, een daling van 7%. Het Vias is tevreden met de cijfers, omdat ook vorig jaar al een daling te zien was van het aantal verkeersdoden en -gewonden.