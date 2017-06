Ook Waasland-Beveren gaat pop-uppen in Warande

De korpschef van de politie in Sint-Niklaas heeft aangekondigd dat hij in de nabije toekomst zal stoppen als hoofdcommissaris in de stad. Johan De Paepe werd in mei 2011 aangesteld als korpschef, en houdt het nu zes jaar later voor bekeken. Hij stapt op omwille van persoonlijke redenen. De Paepe wil wel aan de slag blijven bij de politie, maar dat zal wellicht niet meer in Sint-Niklaas zijn. De stad moet nu op zoek naar een vervanger. Dat zal nog een tijdje duren, en tot dan blijft De Paepe in functie.