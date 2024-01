Ook vzw pleit voor uitbaggering Durme: “Te veel water in Molsbroek is ook niet goed”

In de Lijsterlaan in Grembergen onderzoeken de politie van Dendermonde en het parket van Oost-Vlaanderen een verdacht overlijden van een oudere vrouw. Dat meldt hln.be en het is ons bevestigd door de politie. Het was rond 2 uur vanmiddag dat de politie van Dendermonde een oproep kreeg om zich naar de woning te begeven. Volgens de buurt was de vrouw nog heel actief, maar de afgelopen twee dagen zouden de rolluiken niet meer naar omhoog zijn gegaan. Dat zorgde voor ongerustheid. Samen met de ambulance kwam de politie ter plaatse. Zij vonden de vrouw, die overleden was. Omdat de doodsoorzaak niet meteen duidelijk was, is er een procedure van verdacht overlijden opgestart. Het parket voert het verdere onderzoek.