Ook VW Hamme & Eendracht Aalst al benaderd door buitenlandse investeerders

VW Hamme & Eendracht Aalst al benaderd door buitenlandse investeerders

Niet alleen Sporting Lokeren ook enkele van onze streekploegen uit de lagere reeksen werden al concreet benaderd om overgenomen te worden. Zo kreeg Eendracht Aalst vorig zomer een bod uit Amerika binnen. Om hoeveel geld het ging wil voorzitter Patrick Le Juste niet kwijt, maar de club is er niet op ingegaan, omdat de intentie om te verkopen er niet is. Bij Vigor Wuitens Hamme was er al interesse van Griekse en Chinese investeerders, maar tot een echt gesprek kwam het nog nooit. Daar laten ze horen wel te willen praten als er een concreet bod op tafel komt. FCV Dender ging een aantal jaar geleden al op een bod in. De club is voor een groot deel in handen van een Indonesische investeerder.