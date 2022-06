Ook vrouwen uit Sint-Niklaas bij gerepatrieerde vrouwen uit IS-gebied in Syrië

De Belgische overheid heeft vannacht een groep Belgische vrouwen van IS-strijders en hun kinderen naar ons land overgebracht. Het gaat om vrouwen die in 2013 en 2014 naar Syrië vertrokken waren om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep IS. Maar de vrouwen zitten al enkele jaren met hun kinderen in een van de gevangenkampen in Syrië. De zes vrouwen die toestemming hebben gekregen om terug te keren, hebben samen zestien minderjarige kinderen. Twee van de vrouwen, een moeder en grootmoeder, komen uit Sint-Niklaas. Ze zijn meteen na aankomst in België naar de gevangenis overgebracht. De kinderen worden naar een ziekenhuis gebracht en komen onder toezicht van de jeugdrechter. Die beslist samen met andere diensten of de kinderen bij familie ondergebracht kunnen worden of naar een instelling moeten.