In Kruibeke is een aannemer begonnen met de bouw van de langverwachte nieuwe brandweerkazerne. Die komt op de plaats waar de oude kazerne stond. Het nieuwbouwproject heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want een eerste ontwerp kwam veel duurder uit dan aanvankelijk was geraamd, waardoor de plannen grondig gewijzigd moesten worden. In het nieuwe ontwerp is er een verdieping weggelaten waardoor de kost een stuk lager zal uitvallen en de constructie toch is kunnen starten. De verhuizing van de brandweer loopt daardoor wel zowat een jaar vertraging op. Ondertussen opereert de Kruibeekse brandweerpost vanuit een tijdelijke hal, die ook aan het Onze-Lieve-Vrouwplein staat, net naast de bouwwerf.