Ook Vlaams Belang komt met één lijst voor fusiegemeente, kopvrouw Marijke De Graef in pole om lijst te trekken: "Volgende week meer nieuws"

En zoals daarnet gezegd, weten ze ook bij Vlaams Belang al hoe ze het gaan aanpakken met de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale afdelingen van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zullen in 2024 samen naar de kiezer trekken. In Beveren heeft Vlaams Belang twee zitjes in de gemeenteraad, in Kruibeke geen en in Zwijndrecht één. In Zwijndrecht waren er tot voor kort drie raadsleden, maar twee van hen zijn uit de partij gezet omdat ze vóór de fusie stemden. Door de krachten te bundelen en met één lijst voor de drie gemeenten op te komen, staat Vlaams Belang sterker, zegt de partij.