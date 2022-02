Ook TV Oost viert dit weekend Aalst Carnaval

En dan nog goed nieuws voor deze zomer: de Fonnefeesten in Lokeren gaan dit jaar in volle glorie terugkeren. Dat is al van 2019 geleden. Van vrijdag 5 tot en met zondag 14 augustus is het opnieuw feest in het Joséphine-Charlottepark. De Fonnefeesten lopen, zoals altijd, gelijk met de Lokerse Feesten. Maar de organisatie haalt haar inkomsten uit de drankverkoop ter plaatse. Ze rekent daarom altijd op een zo groot mogelijke capaciteit aan toeschouwers in het park. Een miniversie organiseren van de Fonnefeesten zou dus geen zin hebben. Maar sinds enkele weken zijn de programmamakers opnieuw in actie geschoten. Er komen elke dag optredens, gevolgd door een dj-set. Zondag 7 augustus is alvast schlagerzanger Christoff geboekt. In de loop van de volgende weken zullen er meer namen worden bekendgemaakt.