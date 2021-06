Ook straten blank in Lede, kinderen maken van de nood een deugd

Aalst is dus in diepe rouw na het overlijden van Keizer Kamiel. Na overleg met de familie maakt de stad een rouwregister aan. Dat kan u online onderteken. Er ligt ook een papieren rouwregister in het administratief centrum. Daar kan wie wil nog tot vanavond acht uur iets in gaan schrijven. Morgen zal het administratief centrum hiervoor ook uitzonderlijk open zijn, van 9 tot 1 uur. Vanaf maandag kan iedereen tijdens de reguliere openingsuren een boodschap achterlaten in het rouwregister. Burgemeester Christoph D'Haese was deze namiddag de eerste om het rouwregister te ondertekenen. Ook hij onderstreept nog eens hoe belangrijk Keizer Kamiel was voor zijn stad.