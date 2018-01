Ook Sporting Lokeren bijzonder bedrijvig op transfermarkt

Verliest Waasland-Beveren dan toch nog zijn goudhaantje? Die kans is niet klein, want Ryota Morioka heeft een persoonlijk akkoord met Anderlecht. Dat bevestigt voorzitter Dirk Huyck. Morioka zou bij Anderlecht Sofiane Hanni moeten vervangen, die op weg is naar Spartak Moskou. De Japanner scoorde dit seizoen al zeven keer, maar was vooral bepalend met zijn assists. Gisteren heeft Morioka aan Waasland-Beveren laten weten de club te willen verlaten. Tussen Anderlecht en Waasland-Beveren is er nog geen akkoord.