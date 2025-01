Ook sluitingsuren voor horeca worden gelijkgesteld in nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

De drankgelegenheden in Kruibeke moeten voortaan sluiten op hetzelfde uur als de zaken in Beveren en Zwijndrecht. En dat is vroeger dan wat tot nu toe het geval was. De fusiegemeente wil namelijk een eenvormig GAS-reglement invoeren voor de drie gemeenten. Daarover buigt de gemeenteraad zich vanavond. Oppositiepartij Vooruit gaat alvast tegen het reglement stemmen. Ook enkele café-uitbaters hebben bedenkingen bij het vroegere sluitingsuur.