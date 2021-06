Een goederentrein is vanmorgen op een vrachtwagen gebotst in de Keetberglaan in Kallo. De trucker bleef ongedeerd, maar de ravage was wel enorm. De man had de signalisatie van de overweg niet opgemerkt en werd in de flank aangereden door de trein. Gelukkig reed die slechts 40 km/u. De stuurcabine kwam door de klap op een naastgelegen spoor terecht. De vrachtwagenchauffeur kon zelf uit het wrak klauteren en liep nagenoeg géén verwondingen op. Ook de treinmachinist bleef ongedeerd. Door het ongeval lag het goederenverkeer per spoor in een deel van de haven een tijdlang stil. Aan de overweg staan geen slagbomen. In het verleden zijn er dan ook al veel ongevallen gebeurd.