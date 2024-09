Ook reuzen uit Dendermonde vertrekken naar Europees reuzenfeest in Barcelona

Na de reuzen uit Geraardsbergen, dat zag u gisteren in ons nieuws, zijn nu ook de Dendermondse reuzen vertrokken richting Barcelona, voor het Europees reuzenfeest. Mars, Goliath en Indiaan zijn vanmiddag ingeladen in de vrachtwagen. Dat gebeurde met de nodige voorzichtigheid, want de reuzen zijn al eeuwen oud. Naast de reuzendragers gaan er ook 30 muzikanten mee. Want komend weekend weerklinkt het Ros Beiaardlied verschillende keren in Barcelona.